Turizm yatırımları 5 yılda 9’a katlandı

Türkiye'nin kültür ve turizm alanında yakaladığı tarihi ivme, geçen sene yeni bir boyut kazandı. 2025'te Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ayrılan toplam ödenek tutarı 73.9 milyar lirayı aşarak tarihi seviyeyi gördü. Bu ödeneğin 67.1 milyar lirası, personel ve cari ödemeler de dahil olmak üzere yatırım harcamalarında kullanıldı. Ertesi yıla devredilen ödenek tutarı 6.8 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında toplam 7.2 milyar lira olan yatırım harcamaları böylelikle 5 senede 9 kattan fazla artmış oldu. Bakanlık, 2023 yılında 24.7 milyar lira, 2024 yılında ise 49.3 milyar liralık harcama yapmıştı.

ASLAN PAYI MİLLİ KÜLTÜRE

Geçen sene en büyük harcama kalemi, "milli kültür programı" başlığı altındaki faaliyetlere ayrıldı. Kültür-sanat faaliyetlerinde altyapının güçlendirilmesi, kütüphanecilik hizmetleri, Alevi-Bektaşi kültürüne yönelik hizmetler, Türk edebiyatının desteklenmesi, Yunus Emre Vakfı desteği ve kültürel yayım faaliyetleri gibi geniş bir alanı kapsayan söz konusu başlığa toplam 38.7 milyar liralık ödenek aktarıldı. Yıldan yıla artan dev yatırımlar, Türk turizmini de tarihi seviyelere taşıdı. Türkiye'nin turizm geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aşarak rekor kırdı. "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında 65 ilde toplam 255 kazı alanını kapsayan geniş ölçekli çalışmalar yürütüldü. Kazı çalışmalarını 12 aya yayan tarihi proje kapsamında geçen sene 1.1 milyar liralık dev bir kaynak aktarıldı. Bakanlık, kendi uhdesindeki cemevi hizmetlerine yönelik de tarihin en büyük yatırımlarını hayata geçiriyor. Geçen sene 336 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat işlemleri tamamlanarak hizmete sunuldu. 318 cemevine dönük bakım-onarım sürecinin devam ediyor. Geçen sene devlet eliyle aydınlatma gideri karşılanan cemevi sayısı bin 90'ı görerek bir diğer tarihi seviyeye ulaştı.