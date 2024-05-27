Turizmci eleman açığını Türk Cumhuriyetleri’nden sağlayacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Oya Narin, Türkiye'nin turizmde çok başarılı olduğunu ancak bundan sonraki dönem için ince ayar yapılması gerektiğini belirtti. TTYD'nin basınla sohbet toplantısında konuşan Narin, pandemiden sonra sektörde emek göçü belirterek, "Hizmet sektöründe güvenlikten kuaföre, servis elemanlarından aşçıya Arap yarımadasına transfer oldu. Ciddi bir insan kaynağı açığımız oluşuyor" dedi. TTYD Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Nane de pandemi ve sonrasında işçi transferlerinin 100 bini geçtiğini vurgulayarak, "Üst yönetimde, kilit noktalarda, garson ve aşçılıkta Türkleri tercih ediyorlar" açıklaması yaptı. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'daki okullarla anlaşma yapıp özellikle Antalya'ya personel çekmeye çalıştıklarını bildiren Nane, "Nepal, Hindistan, Sri Lanka'dan da personel almak istiyoruz ama getiremiyoruz. Aylık 500-600 dolar artı yemek, konaklama veriyoruz. Türk personel sektörde çalışmak istemiyor. Çünkü sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlayamıyoruz. Mevcut personel için de lojman ayarlamada sıkıntımız var" diye konuştu.Turizm sektörünün de ihracat kapsamına alınması gerektiğini anlatan Narin, şöyle konuştu: "'Turizm sektörü çok para kazanıyor' gibi bir algı var. İnanın sektördeki birçok grubun başka işleri olmasa, sadece turizmle ayakta kalmaları çok zordur. Yılın 52 haftasının 24'ünde çalışıyoruz.Ya başa baş ya da çok düşük kârla sezonu kapatıyoruz." Narin, tesislerin büyük çoğunluğunun 5 yıldızlı olmasının fiyat baskısı yarattığını da anlattı.TTYD Genel Sekreteri Hale Altan, World Travel and Tourism Council (WTTC-Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) tahminlerine göre, 2023'te turizmin gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) doğrudan ve dolaylı 104.5 milyar dolar, istihdama da 3 milyon katkı sağladığını anlattı. WTTC projeksiyonlarına göre, 2033'te turizm ve seyahat GSYH'si 131.7 milyar dolara, istihdam da 3 milyon 390 bine çıkacak. Küresel arenada Türkiye hem gelir hem de ziyaretçi sayısında 7'nci oldu. Altan, "Yunanistan ve Mısır rakibimiz ama seviyemizde değiller. 2023 yılında İtalya'nın gerisine düştük ama çok kafa kafaya durumdayız. İspanya'yı yakalamak için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.