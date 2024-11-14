Turizmci özel bölge istiyor

Turizmciler nitelikli personel sıkıntısına dikkat çekerek 'endüstri turizm bölgeleri' önerdi. Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Başkanı Oya Narin, "Sürdürülebilir bir insan kaynağımız yok. İnsanları 6 ay çalıştırıyoruz. Dolayısıyla sektörde kalifiye eleman yetiştiremiyoruz. Özellikle güney sahasında lojmanlar yeterince planlanmamış olduğu için personel konaklaması büyük bir sıkıntı haline geldi. Turizm alanlarının 12 ay çalışabilmesi için lojman yapılmalı. Yan sanayi de orada olmalı. Bakanlığa sanayi bölgelerinde olduğu gibi turizm bölgelerinde de özel endüstri alanları kurulmasını önerdik" dedi. Başkan Yardımcısı Ali Güreli ve Genel Sekreter Hale Altan ile birlikte 26-27 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu'yla ilgili sohbet toplantısı düzenleyen Narin, 94 konuşmacının yer aldığı etkinliğe Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) Başkanı Julia Simpson ve OECD Turizm Komitesi Başkanı Sergio Guerreiro'nun da katılacağını belirtti.Uluslararası yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin yüksek olduğunu ancak İmar Kanunu'ndan dolayı sıfırdan yatırım süreçlerinin uzadığını anlatan Narin, "2026 yılından sonra hareketlenecek. Faizlerin düşmesiyle birlikte bir ortam oluşacak" dedi. Bu sürece hazırlık yapmak gerektiğini anlatan Narin, Suudi Arabistan, Dubai, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelerin çok hızlı bir şekilde pozisyon aldığını anlattı.Yunanistan'ın otel yapana yüzde 50 hibe verdiğini, kalan yatırım bedeline de 20 sene vadeli kredi imkânı sunduğunu, Suudi Arabistan'ın 800 milyar dolarlık bir paket çıkardığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 150 milyar dolar yatırım planladığını söyleyen Narin, "Bizim de yeni bir plan oluşturmamız lazım.Rekabetçiliği devam ettirebilmemiz için yatırımlara ihtiyacımız var. 2.1 milyon yatağımıza 500 bin yatak eklememiz gerekiyor. 1 milyon yatağın yüzde 20'sinin de markalı ve işletme garantili şekilde dönüştürülmesi gerekiyor" mesajı verdi. Türkiye'nin müthiş bir potansiyeli ve gidilecek yolunun olduğunu anlatan Narin, şöyle konuştu: "İyi bir hikâye lazım. Turizm destinasyonlarında farklı yaklaşımlar getirmeliyiz. 365 gün yaşam, rezidanslar, arkeoloji, kültür gibi şekillendirmek gerek. Dubai'de yaz ayları çok sıcak olmasına rağmen temmuz-ağustos aylarında bazı tesislerin doluluk oranı yüzde 80-90. Sunulan lüks yaşam tüketiciyi etkiliyor. Artık 3 ve 4 yıldıza da yatırım yapmaya başlıyorlar. Bir de Casino işine yatırım yapıyorlar."Özal döneminde çıkarılan teşvikleri hatırlatan Narin, "Teşvik Kanunu, ruhundan uzaklaşmış gibi oldu. Yabancılar tahsisli arazilere çok cazip bakmıyorlar. Dolayısıyla orada bir sıkışmamız var" açıklaması yaptı. Turizm kredilerinin pandemi öncesi 14 milyar dolar olduğunu, şu anda 12 milyar dolara düştüğünü vurgulayan Narin, "Bankalar kredi açmıyor. Turizmci dönemiyor" dedi. Turizm rezidansı konaklama modeli öneren Narin, şöyle konuştu: "Mesela, Antalya'da 1.000 odanız var. Biz diyoruz ki, bunun yüzde 20'sine kadar rezidans hakkı verilsin. Yatırımcı tesis içinde bir binasını rezidansa dönüştürsün. Kiralasın ya da satabilsin. Buradan 10 ila 25 milyar dolar arasında bir gelir geleceğini görüyoruz."