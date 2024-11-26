Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum -TIF) dün başladı. Bugün sona erecek olan foruma, 1.000'den fazla Türk ve uluslararası üst düzey yönetici katıldı. Forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmcilere ucuz kredi müjdesi verdi. Turizm Bakanı ile ortak bir toplantı yaptıklarını anlatan Bakan Şimşek, "Turizm yatırımlarını nasıl destekleyebiliriz, reeskont kredileri üzerinden ne yapabiliriz gibi 5-6 ana başlık altında konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bizi ilgilendiren boyutlarını tartışıyoruz. Yüksek teknoloji ürünlerine dönük yatırımlara verdiğimiz uzun vadeli düşük faizli TL kredi desteğine turizm sektörünü de dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, 2025 yılı turizm geliri hedefinin 63.6 milyar dolar olduğunu ve yabancı ziyaretçi sayısını 22 yılda 4 kat artırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, Türkiye'nin 2003'ten beri 262 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini söyledi. Dağlıoğlu, "Uluslararası sermaye şirketleri istihdama büyük katkı sağlıyor. Türkiye Orta Afrika, Orta Asya, Orta Doğu gibi ülkelere kıyasla en çok yatırım çeken ülke" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin kuzey ve güneyinde yaşanan savaşlara rağmen turizmden en fazla gelir elde eden 7'inci ülke konumuna geldiğine dikkat çekti. Türk turizminin yatırım anlamında çok büyük bir fırsat sunduğunu anlatan Alpaslan, "Kamu olarak Türkiye'ye yapılan yatırımlara her türlü desteği sağlayacağız. Dünyadaki tüm yatırıcımları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.SERMAYE Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağını yakında kaldıracaklarını bildirdi. Gönül, "Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız. 2025 yılına gelmeden teknik altyapını hazırlayarak kaldırmak istiyoruz" dedi. Borsada 19 turizm firmasının işlem gördüğünü anlatan Gönül, "Sürdürülebilir borçlanma araçları turizm sektörü için önemli bir kaynak. Gayrimenkul yatırım ortaklığı turizm yatırımlarının önünü açtı. Tüm bunların üzerine mevzuatımızı genişletici bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Toplantının açılışında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'nin turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonundan biri olduğunu söyledi. Narin, "Ülkemizde turizm, 2023'te 2 milyon istihdam yaratan ve cari açığa 41.6 milyar dolarlık net katkı veren bir sektör. 2024 yılı için 61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de, bankacılık sektörünün turizm yatırımı yapan şirketlere destek sunarken aynı zamanda teşvik edici görevler üstlendiğini belirterek, "2024 yılının Eylül itibarıyla turizm kredileri yüzde 38 artarak 500 milyar TL arttı" diye konuştu.