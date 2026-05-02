Turizmciye yeni müjde

Ortadoğu'da yaşanan savaşın turizm sektörüne etkisini azaltmak için harekete geçen hükümet yeni bir adım daha attı. Turizm sezonu açılırken konaklama vergisinde yüzde 2 olarak uygulanan vergi oranı yıl sonuna kadar yüzde 1'e çekildi. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen vergi oranının yeniden belirlenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
UYGULANMAYA BAŞLANDI
Yürürlüğe giren yeni yasal mevzuata göre, konaklama tesislerinde verilen hizmetler üzerinden alınan bu verginin indirimli hali dünden itibaren uygulanmaya başlanacak. İlgili Gider Vergileri Kanunu'nun (GVK) belirlediği kurallar çerçevesinde yapılan bu oran değişikliği, 2026 yılının son gününe kadar devam edecek. Bu tarihten sonra yeni bir karar alınmadığı takdirde vergi oranının akıbeti yeniden değerlendirilecek.
MALİ YÜKÜ HAFİFLETECEK
Sektör temsilcileri, alınan kararın özellikle yaz sezonu öncesinde işletmeler üzerindeki mali yükü hafifletebileceğini değerlendiriyor. Turizm bölgelerinde artan işletme maliyetleri dikkate alındığında, vergi oranındaki düşüşün fiyatlara ve rekabet gücüne nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
60 MİLYARLIK PAKET AÇIKLANDI
Daha önce de turizm sektörü için 60 milyar liralık finansman paketi açıklanmıştı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı
'nın kefalet desteğiyle KGF, İGE ve KFK üzerinden kullanılması planlanan 60 milyar lira kredi imkânı içeren Turizm Destek Paketi'yle turizm işletmelerinin finansmana erişimi kolaylaştırılmıştı. Sektörün nakit akışını güçlü tutmayı ve operasyonel verimliliğini korumayı amaçlayan paketle, turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik stratejik bir adım atılmıştı.
KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?
Konaklama Vergisi, otel, pansiyon, tatil köyü, apart otel, kamping, dağ ve yayla evi gibi tesislerde verilen geceleme hizmetiyle birlikte sunulan yeme-içme, eğlence, havuz, spor, termal alan kullanımı gibi hizmetler üzerinden alınan bir vergi. Uygulama, 2019 yılında kabul edilen 7194 sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'na eklenmiş; detaylı uygulama esasları ise 14 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlenmişti. 1 Ocak 2023'ten beri yürürlükte. Konaklama Vergisi, konaklama hizmeti sunan tüm tesislerde uygulanıyor. Konaklama vergisi, sabit bir tutar değil; konaklama tesislerinin misafire sunduğu KDV hariç hizmet bedeli üzerinden yüzde 2 üzerinde hesaplanıyordu. Bu oran yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmiş oldu.
SEKTÖR NE DEDİ?
Müberra Eresin/TÜROB Başkanı:
Uluslararası koşullardan kaynaklı zorlu bir dönemden geçilen bu süreçte atılan her yapıcı adım turizm sektörü açısından ayrı önem taşıyor. 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi sektörün finansal dayanıklılığını güçlendirecek. Verginin indirilmesi de işletmelerin maliyet yükünü hafifletecek, istihdamın korunmasına katkı sağlayacak.
Oya Narin/TTYD Başkanı:
KGF desteği ve konaklama vergisi indirimi sektörümüz açısından son derece kıymetli bir adım oldu. Turizm yalnızca ülkemize döviz kazandıran bir sektör değil; istihdam, yatırım, bölgesel kalkınma, hizmet ihracatı ve ülke tanıtımı açısından stratejik bir güç. Vergi oranının yarıya indirilmesi; konaklama işletmelerinin fiyatlama esnekliğini artıracak, rekabetçiliği destekleyecek.
Erkan Yağcı/TÜROFED Başkanı:
Küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde sektöre önemli destek sunuldu. Vergi indirimi fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek. Maliyet baskılarının arttığı mevcut tabloda alınan karar 2026 hedeflerine ulaşmada önemli bir destek unsuru olacak.
Kaan Kavaloğlu/AKTOB Başkanı:
Küresel risklerin yoğunlaştığı bir dönemde atılan adımlar kritik. Destek Paketi ve vergi indirimi sektöre önemli bir nefes aldırdı.