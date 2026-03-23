Turizmde 10 farklı dilde tanıtım atağı

Türkiye'nin tarihini, turistik ve kültürel noktalarını, içeriklerle dünyaya tanıtan 'Go Türkiye' dijital platformu, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yalnızca YouTube hesabı üzerinden 3.5 milyar görüntülemeye ulaşıp rakip ülkelere fark atan platform, portföyünü her gün genişletiyor. Platform bugün itibarıyla Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Ukraynaca ve Türkçe olmak üzere 10 farklı dilde hizmets unuyor. Her kesime hitap eden portalda gastronomi, inanç turizmi,m oda ve alışveriş, kampçılık, mavi tur, bisiklet, golf, kayak gibi birbirinden farklı alanlarda zengin içerikli tanıtımlar yapılıyor.