Turizmde 3 bayram ve ara tatil heyecanı

2025 yılını tüm zamanların rekoruyla kapatan, ocak ayında da tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşan turizm sektörü, 2026 sezonunu bu yıl erken açacak. 14 Mart itibarıyla okullardaki ara tatil dönemiyle 19- 22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı birleşiyor. Ramazan Bayramı süreciyle birlikte özellikle İran ve Türki Cumhuriyeti ülkelerinden turistlerin ilgi gösterdiği Nevruz Bayramı başlıyor. Mart ay ı sonu ile nisan ayı ortalarına kadar olan dönemde de Avrupa ülkelerinin Paskalya tatili başlıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, turizmde Antalya ve Türkiye adına 2019'dan sonra 2025'in güzel bir sene olduğunu belirterek, "64 milyon turist 65 milyar dolar gelir. Toplamda baktığımız zaman evet sayılara göre rekorlar yılı ama bunun yanında da maliyet ve kur baskısına baktığımızda sıkıntı yaşadığımız bir sezon oldu. Ama her şeye rağmen hala dünyada turist sayısı olarak dördüncü, gelir olarak yedinciliğe ulaştığımızı görürsek beklentilerin daha yukarı çıkabileceği bir turizm sezonu olduğunu bize gösteriyor" dedi.