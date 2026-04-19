Turizmde sivrisineğe geçit yok: 9 ilde kapsamlı temizlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin turizm cenneti olan 9 ilinde ortaklaşa 'sivrisinekle mücadele seferberliği' yürütüyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Adana, Mersin ve Hatay'da ortaklaşa yürütülen "Turizm Öncelikli İllerde Haşaratla Mücadele Projesi" sayesinde hem sivrisineklerin üreme alanları ergin hale gelmeden yok ediliyor hem de otel yöneticileri, mücadele yöntemleri konusunda bilgilendiriliyor. İki bakanlık ortaklığında yürütülen ilgili protokol çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, faaliyetlerde kullanılacak ilaçların satın alımı için her yıl bütçesinden belli bir miktar ödeneği Sağlık Bakanlığına ayırıyor. Bu kapsamda geçen yıl Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bütçesine 2.8 milyon liralık kaynak aktarıldı. Turistlerin rahat bir tatil süreci geçirmesi amacıyla her sene düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmaların bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Proje çerçevesinde sivrisineklerin üreme yerleri tespit edilerek haritalandırılıyor. Belirlenen üreme alanları, ergin hale gelmeden yok ediliyor. Buna ek uçma evresine ulaşmış sivrisinekler de açık alan faaliyetleriyle etkisiz hale getiriliyor. Projenin bir diğer önemli hedefi de sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi olarak ön plana çıkıyor.
OTELLER BİLGİLENDİRİLİYOR
9 ildeki otel yöneticilerine, işletme bünyesinde ve havuzlarda uygulayacakları mücadele yöntemlerinde bilgilendirilmeler de yapılıyor. Ayrıca çalışmaların yapıldığı sahalarda 3 ayda bir kontroller gerçekleştirilerek, analizler rapor haline getiriliyor. Sene sonunda ise iki bakanlık toplantılarla durum değerlendirmelerinde bulunuluyor.