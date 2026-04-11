Turizmde yeni sezon masada! Bakan Ersoy’dan dev tur operatörleriyle stratejik buluşma

BAKAN ERSOY, DEV OPERATÖRLERLE BULUŞMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmeye ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik.

Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık.

Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."