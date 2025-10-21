Turizmin başkentine yeni kule! Antalya’nın simgelerinden olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ikinci en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olan Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilecek yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil; aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

YENİ KULE 77 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK

Yeni kule ve teknik bloğun ortak bir baza üzerinde yükseleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yapı kompleksi; hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak" diye konuştu.

Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu alanlar sayesinde hem mekânsal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" dedi.

LİKYA DENİZ FENERLERİNDEN İLHAM ALINDI

Kulenin mimarisinde Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadelerini kullandı.