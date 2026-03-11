Türk Altın’da işçilerle örnek uzlaşma

TÜRK Altın İşletmeleri ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında 1 Ocak 2026–31 Aralık 2027 dönemini kapsayan IX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi örnek bir uzlaşma sağlanarak imzalandı. Hem işletme hem sendika hem de işçiler anlaşmadan son derece memnun kaldı. Sözleşme, çalışanların ücret artışlarının yanı sıra ikramiye düzenlemeleri ve sosyal haklara ilişkin yeni hükümleri de içeriyor.

İLK 6 AY % 27 ZAM

İlk altı ayda yüzde 27 zam anlaşma kapsamında çalışanların ocak ayı ücretlerine uygulanacak. Buna göre sözleşmenin ilk yılında çalışanların ilk altı aylık brüt ücretlerinde yüzde 27 artış yapılacak. Birinci yılın ikinci altı ayında ise ücret artışının TÜFE oranına ek olarak yüzde 3 refah payı ile belirleneceği açıklandı. İkinci yıl zamları enflasyon + refah payı olacak şekilde anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara ödenen ikramiyelerde de düzenlemeye gidildi. Daha önce yıllık bazda 108 gün üzerinden hesaplanan ikramiyeler 120 güne çıkarıldı. Bu düzenleme ile ikramiyelerde yaklaşık yüzde 2.6 oranında artış sağlandı. Sözleşme yalnızca ücret ve ikramiyelerle sınırlı kalmadı. Yan haklarda da yüzde 99 artış sağlandı. Yapılan ücret artışı ve yan haklara ait farklar kısa sürede çalışan hesaplarına yatırılacak.