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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Türk Altın’dan dev maden yatırımı

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TÜRK Altın İşletmeleri, Zenit Madencilik'e ait Balıkesir ve Bilecik'teki altı maden ruhsatı ile Balıkesir Sındırgı'daki cevher işleme tesisinin 69.9 milyon dolar bedelle satın alınmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Şirket, Balıkesir ve Bilecik'te bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatının yanı sıra Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki cevher işleme tesisini de satın alınacak. UMREK raporlarına göre söz konusu ruhsat sahalarında toplam 76 bin 49 ons altın ve yaklaşık 1.8 milyon ons gümüş rezervi bulunuyor. Satın alma kapsamında ayrıca saatte 60 ton cevher işleme kapasitesine sahip tesis, atık depolama tesisi, ilgili gayrimenkuller, makine ve ekipmanlar, tesisatlar, demirbaşlar ile akredite laboratuvarın da devralınması planlanıyor. Şirket, yatırımın Balıkesir İvrindi Güneş Projesi ile Çanakkale Karapınar Projesi'ne operasyonel esneklik sağlamasının, maliyet avantajı oluşturmasının ve üretim faaliyetlerine katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

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Türk Altın’dan dev maden yatırımı
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