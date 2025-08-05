Türk bankaları Suriye’de faaliyete geçmeye hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda bu ülkeye teklifte bulunduklarını söyledi. Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, bu ziyaretin, güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik çok önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade etti.

İŞ KONSEYİ KURULACAK

Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulacağını bildiren Bolat, şunları kaydetti: "Konseyin kuruluş sözleşmesi DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirilecek. İnşallah Türk bankalarımız da kısa vadede Suriye'de faaliyete geçmek için hazırlık yapıyorlar. Suriye'nin yeniden inşa ve imarı, alt ve üstyapılarda, sosyal konutlarda Türk girişimciler aktif rol almak için istekli."

7 AYDA 1.9 MİLYAR DOLAR

Suriye ile yeni dönemde de ekonomik ilişkilerde olumlu bir hava estiğine dikkat çeken Bolat, "2024 yılında ticaretimiz 2.6 milyar dolardı. Bu yıl 7 ayda 1.9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak" dedi.

TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye'nin kendileri için ikinci bir vatan olduğuna işeret ederek, "Türkiye ile ortak üretim yaparak, pazarlarımızı entegrasyon içerisinde yürüterek, karşılıklı yatırımlar yaparak, ekonominin herkesi kucaklamasını istiyoruz. Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü ile İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Öte yandan Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.