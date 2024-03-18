Türk çayı ve Türk somonu “Turqualıty tanıtım desteği” kapsamına alındı

Doğu Karadeniz Bölgesinin yeşil altını konumundaki Türk Çayının ihracatının daha da artırılması ve yurt dışındaki potansiyel pazarlarda tanıtımının yapılması ile son yıllarda Karadeniz Bölgesinin parlayan sektörü olarak ihracatta ön plana çıkan Türk Somonunda ihracat yapılan ülke sayısının çeşitlendirilerek yurt dışı pazarlarda tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin hazırlamış olduğu 2 adet Tanıtım Projesi, Ticaret Bakanlığınca Turquality Desteği kapsamına alındı. Projeler kapsamında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türk Çayı ve Türk Somonunun yurtdışı pazarlarda 4 yıl boyunca tanıtımını yaparak söz konusu ürünlerin ihracatının ve ülke çeşitliliğinin artmasını sağlayacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Saffet Kalyoncu bölgenin iki değerli ürünü olan "Türk Çayı ve Türk Somonunun" ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması amacıyla potansiyel olarak görülen yurtdışı pazarlarda; yazılı görsel basın, sosyal medya, influencer, tadım etkinlikleri, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri düzenleyerek ürünlerin nihai tüketici gruplarına tanıtımı yapılarak her iki ürünün ihracatının daha üst noktalara ulaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığının onayları dahilinde düzenlenecek olan bu tanıtım etkinliklerin 4 yıl boyunca devam edeceğine değinen Kalyoncu, Türk Somonunda özellikle pazar çeşitliliğin sağlanması açısından sektörün tanıtıma büyük ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda da ilk etapta uzak ülkeler; Çin, Japonya, ABD ve Kanada gibi pazarlardaki etkinliklere ağırlık vereceklerini ifade etti.

Türk Çayı tanıtım projesi hakkında da bilgi veren Kalyoncu; doğallığı, kalite ve damak tadı açısından dünyanın en kaliteli çayları arasında yer alan Türk Çayının, yurt dışı pazarlarda yeterince bilinmemesi nedeniyle ihracatının istenilen düzeyde artmadığını ve bunun için de Türk çayında farkındalık oluşturarak, Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu ülkelerine yönelik bu ülke pazarlarında yapılacak tanıtım etkinlikleri ile Türk çayının marka bilinilirliği oluşturularak ihracat artışına önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kalyoncu, 2024 yılında start verilecek bu projelerle 4 yıl boyunca yurt dışı

pazarlarda çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenleneceğini ve sonrasında da sektörlerle istişare edilerek ihracatın artırılmasına yönelik güncel gelişmelere uygun sektörlerin ihtiyaç duyacağı yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti.