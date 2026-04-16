Türk Devletleri’nden dünyayı şaşırtan hazine anlaşması

KÜRESEL HAZİNE STANDARTLARIYLA UYUM HEDEFİ

RAMP üyeliğinin, Türk Yatırım Fonu'na yalnızca en iyi uluslararası uygulamalara erişim sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda fonun kendi deneyim ve yaklaşımını küresel platforma taşımasına da imkân vereceği belirtildi.

İşbirliğinin, gelişen uluslararası hazine standartlarıyla uyumu teşvik etmesi ve kurumun risk yönetimi ile operasyonel süreçlerinde daha güçlü bir yapı oluşturması bekleniyor.

World Bank Group Hazinesi ile yürütülecek temasların; likidite yönetimi, risk yönetimi çerçeveleri, hazine yönetişimi ve operasyonel sistemler gibi kritik alanlarda bilgi paylaşımını kapsayacağı ifade edildi. Ayrıca teknik atölyeler, araçlar ve küresel uzmanlık ağından yararlanılacağı bildirildi.

"STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI" DEĞERLENDİRMESİ

Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev, RAMP ağına katılımın stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, hazine fonksiyonumuzu güçlü bir temel üzerine inşa etmemizi ve bölgesel bakış açımızı küresel bir uygulayıcılar topluluğuna sunmamızı sağlıyor. Bu işbirliği, hazine yönetimi ve risk yönetişiminde önde gelen uygulamalara doğrudan erişim imkanı sunuyor."

RAMP Ağı adına konuşan Dünya Bankası Grubu Başkan Yardımcısı ve Hazine Müdürü Jorge Familiar ise Türk Yatırım Fonu'nun katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Uluslararası finans kuruluşları RAMP üyeliğinin giderek daha önemli bir parçasını oluşturuyor… TYF'nin ağa katılması, hem ortaklığın büyümesini hem de ağın kalkınma odaklı yatırımcılar için önemini yansıtıyor." dedi.

İŞBİRLİĞİYLE GÜÇLENEN FİNANSAL KAPASİTE

Yeni üyelikle birlikte Türk Yatırım Fonu'nun, küresel hazine yönetimi standartlarına daha hızlı uyum sağlaması, risk yönetimi altyapısını geliştirmesi ve uluslararası finans kurumlarıyla daha entegre bir işbirliği zemini oluşturması bekleniyor.

ANLAŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Türk Yatırım Fonu'nun Dünya Bankası Grubu Hazinesi'nin RAMP ağına katılması, kurumun uluslararası finans mimarisine daha doğrudan bağlanması anlamına geliyor.

RAMP ağı; likidite yönetimi, risk çerçeveleri, operasyonel hazine sistemleri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı sağlıyor. Bu sayede TYF, doğrudan en iyi uygulamalara erişim elde etmiş oldu. Aynı zamanda Dünya Bankası ağına dahil olmak, uluslararası yatırımcılar ve finans kurumları nezdinde güven sinyali verecek. Uzun vadede ortak yatırım projeleri ve fonlama imkanlarının da güçlenmesi bekleniyor.