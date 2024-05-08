Türk devletlerinin işbirliği artmalı

BAŞKANLIĞINI Türkiye Bankalar Birliği'nin üstlendiği Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'nin (TDBBK) dördüncü toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. Toplantı vesilesiyle Özbekistan Bankalar Birliği tarafından bir konferans da düzenlendi. Konferansta finansal teknolojiler, dolandırıcılıkla mücadele ve İslami bankacılık konuları işlendi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel birikiminden aldığımız gücü ekonomi ve bankacılık sektörlerimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Devletlerimiz arasında oluşan siyasi ve toplumsal ittifakı ekonomik alanda da somutlaştırmak istiyoruz. Birliklerimizin yakın ve koordineli etkileşimiyle ticaret, turizm, sanayi ve finansal sektörlerimizi çok daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz" dedi.