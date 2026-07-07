Türk dünyasının gücü güçlü sigortadan geçiyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Azerbaycan Uluslararası Sigorta Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası sigorta sektörünün iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediğini belirtti. Yaşar, geçen yıl Azerbaycan'da temelleri atılan Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin 2026 Genel Kurulu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı. Genel kurulda sigorta bilincinin artırılması, koruma açığının azaltılması, ortak reasürans kapasitesinin geliştirilmesi, yapay zekâ uygulamaları, dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi başlıklarının ele alınacağını söyleyen Yaşar, bunun Türk Dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını dile getirdi. Sigortacılığın yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alan stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Yaşar, "Koruma açığını kapatan, tasarrufları büyüten ve dayanıklılığı artıran güçlü bir sigorta sektörü; güçlü Türkiye'nin ve güçlü Türk Dünyası'nın vazgeçilmez unsurudur" dedi. Küresel risklerin hızla arttığı yeni dönemde sigortacılığın ekonomik büyüme ve toplumsal dayanıklılığın temel unsurlarından biri haline geldiğini söyleyen Yaşar, "Sigortasızlık artık başlı başına bir risktir" değerlendirmesinde bulundu. 2030 yılı için 50 milyar dolarlık prim üretimi ve yüzde 5 penetrasyon hedefini hatırlatan Yaşar, "Sigorta bugün ekonomileri ayakta tutan, yatırım ortamını güçlendiren ve toplumların geleceğini güvence altına alan stratejik bir güvenlik kalkanına dönüşmüştür" dedi. Yaşar, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla sektörün aktif büyüklüğünün 4.2 trilyon liraya, öz sermayesinin ise 459 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

'YAPAY ZEKÂ GÜVENİN YERİNİ ALAMAZ'

Dijitalleşmenin sigortacılığı dönüştürdüğünü belirten Ahmet Yaşar, yapay zekânın risk analizi, hasar yönetimi ve müşteri deneyiminde önemli avantajlar sunduğunu ancak güven unsurunun teknolojiyle ikame edilemeyeceğini söyledi. "Güveni oluşturan algoritmalar değil; güçlü kurumlar, sağlam düzenlemeler, etik ilkeler ve insan odaklı yaklaşımdır" diyen Yaşar, geleceğin kazananlarının yapay zekâyı en hızlı kullananlar değil, onu güvenle buluşturabilen şirketler olacağını ifade etti.

622 MİLYAR TL PRİM ÜRETİMİ

İlk beş ay sonunda toplam prim üretiminin 622 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Yaşar, yaklaşık 31 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türk sigorta sektörünün artık dünyanın önemli pazarlarından biri olduğunu söyledi. Ancak büyümenin tek başına yeterli olmadığını belirten Yaşar, "Bizim önceliğimiz daha fazla prim üretmekten önce daha fazla insanı, işletmeyi ve yatırımı güvence altına almaktır" ifadelerini kullandı.

3.5 TRİLYON LİRALIK DEV FON

SİGORTA sektörünün yalnızca risk üstlenen değil, aynı zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan güçlü bir yatırımcı konumuna ulaştığını belirten Yaşar, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'nde katılımcı sayısının 18 milyona yaklaştığını söyledi. BES fonlarının 2.4 trilyon lirayı aşarken, sigorta şirketlerinin yönettiği diğer fonlarla birlikte sektörün toplam yönettiği kaynağın 3.5 trilyon liraya ulaştığını belirten Yaşar, "Bugün sigorta sektörü Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcılarından biridir" dedi