Türk Eximbank’tan Alman ihracat kredi garanti şirketi ile reasürans anlaşması

Türk Eximbank ile Almanya'nın ihracat kredi garantilerini uygulayan kuruluşu Euler Hermes Aktiengesellschaft arasında kapsamlı bir reasürans anlaşması imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma Euler Hermes heyetinin Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hayata geçirildi. Anlaşmayla iki kuruluş arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkelerde yürütülecek projelerle daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

ORTAK FİNANSMAN VE RİSK PAYLAŞIMI

Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerde üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında eşgüdümlü destek sağlanacak.

Bu çerçevede, kuruluşlardan biri projeye yönelik sigorta desteği sunarken, diğer kuruluş ise kendi ülkesinden sağlanacak mal ve hizmetler için reasürans teminatı sağlayacak.

Anlaşma ile taraflar arasında risk paylaşımının netleştirilmesi ve daha rekabetçi, hızlı ve esnek orta-uzun vadeli finansman imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

"İŞBİRLİĞİ KÜRESEL REKABETTE ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, değişen küresel piyasa koşullarında ihracat destek kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Güney, Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından Almanya'nın ihracat destek kuruluşu Euler Hermes ile işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu adımın Türk ve Alman firmalarının uluslararası projelerde daha güçlü ve etkili yer almasına katkı sağlayacağını ifade etti.