Türk Eximbank’tan yeni finansman hamlesi! İhracatçıların alıcı kredilerinin kapsamını genişledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın alıcı kredileri programının kapsamının genişletildiğini belirterek, yeni düzenlemeyle ihracatçının finansmana erişiminin daha da güçlendirileceğini söyledi. Bolat, "Bugün Türkiye'nin ihracatının finansman yolculuğunda çok önemli bir günü yaşıyoruz. Eximbank, yepyeni bir ihracat finansman destek enstrümanını devreye alıyor" dedi.
Türk Eximbank tarafından düzenlenen Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bolat, ihracatın her geçen gün daha yoğun bir küresel rekabet ortamında gerçekleştiğine dikkati çekerek, finansmanın bu süreçte belirleyici bir unsur haline geldiğini vurguladı.
"Kaliteli üretim olmazsa olmazımız ancak finansman da ihracat çalışmasının çok önemli bir itici gücü" diyen Bolat, Eximbank'ın bu alandaki rolünün kritik olduğunu ifade etti.
FAİZ FARKI KAMU TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Bolat, Türk Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile OECD tarafından belirlenen Referans Ticari Faiz Oranı (CIRR) arasındaki farkın devlet tarafından desteklendiğini belirterek, "Bu farkı biz desteklemiş oluyoruz. Böylece ihracatçımız, uluslararası rakipleriyle daha eşit şartlarda rekabet edebiliyor" diye konuştu.
Yeni düzenlemeyle yalnızca uzun vadeli alıcı kredilerinin değil, akreditif gibi kısa vadeli dış ticaret işlemlerinin de destek kapsamına alındığını belirten Bolat, bu adımın ihracat finansmanını daha güçlü hale getireceğini söyledi.
İHRACAT BEDELİ DOĞRUDAN İHRACATÇIYA ÖDENECEK
Alıcı Kredileri Programı'nın işleyişine ilişkin bilgi veren Bolat, finansmanın doğrudan yabancı alıcıya sağlandığını, ihracat bedelinin ise ihracatçıya ödendiğini vurguladı.
Bolat, süreci şöyle anlattı:
"İlk aşamada ihracatçımız ile yabancı alıcı arasında imzalanan sözleşmeye istinaden Eximbank'a başvuru yapılıyor. Uygun görülen kredi için faiz desteği devreye giriyor. İkinci aşamada kredi, aracı banka kanalıyla yabancı alıcıya kullandırılıyor ve ihracat bedeli doğrudan ihracatçımıza ödenerek nakit akışı güvence altına alınıyor."
Bu sistemle ihracatçının tahsilat riskinin azaltıldığını belirten Bolat, Eximbank'ın 94 ülkeyle kredi muhabirlik anlaşması bulunduğunu da hatırlattı.
MÜTEAHHİTLİK PROJELERİ VE YATIRIM MALLARI DA KAPSAMA ALINDI
Yeni düzenlemeyle yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da alıcı kredisi sağlanacağını belirten Bolat, "Müteahhitlerimiz yurt dışında iş alıyor ancak Türkiye'den ürün tedarik ederken finansman sorunu yaşayabiliyor. Bu kredi modeliyle bu sorunu da aşmış oluyoruz" dedi.
Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar 560 milyar dolara yaklaşan yurt dışı müteahhitlik projesi üstlendiğini anımsatarak, bu projelerin ihracatla daha güçlü şekilde entegre edileceğini vurguladı.
İHRACATTA YENİ REKORLAR GÜNDEMDE
Konuşmasında ihracat rakamlarına da değinen Bolat, Türkiye'nin 2025'te 275,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla rekor kırdığını, hizmet ihracatının ise 122 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.
Bolat, "Mal ve hizmet ihracatında toplamda 396 milyar dolarla yıllık rekor kırmış durumdayız. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 400 milyar dolar sınırını aşmak" ifadelerini kullandı.
EXİMBANK'IN KREDİ HEDEFİ 60 MİLYAR DOLAR
Türk Eximbank'ın ihracat finansmanındaki payının giderek arttığını belirten Bolat, bankanın 2025'te 54 milyar dolarlık kredi kullandırdığını, 2026 hedefinin ise 60 milyar dolar olduğunu açıkladı.
"Bu program, ihracatçımızın satışını güvence altına alan stratejik bir destek enstrümanıdır" diyen Bolat, gelişmiş ülkelerin yıllardır benzer modelleri uyguladığını, Türkiye'nin de bu alanda artık daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu sözlerine ekledi.