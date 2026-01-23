Türk Eximbank’tan yeni finansman hamlesi! İhracatçıların alıcı kredilerinin kapsamını genişledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın alıcı kredileri programının kapsamının genişletildiğini belirterek, yeni düzenlemeyle ihracatçının finansmana erişiminin daha da güçlendirileceğini söyledi. Bolat, "Bugün Türkiye'nin ihracatının finansman yolculuğunda çok önemli bir günü yaşıyoruz. Eximbank, yepyeni bir ihracat finansman destek enstrümanını devreye alıyor" dedi.

Türk Eximbank tarafından düzenlenen Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bolat, ihracatın her geçen gün daha yoğun bir küresel rekabet ortamında gerçekleştiğine dikkati çekerek, finansmanın bu süreçte belirleyici bir unsur haline geldiğini vurguladı.

"Kaliteli üretim olmazsa olmazımız ancak finansman da ihracat çalışmasının çok önemli bir itici gücü" diyen Bolat, Eximbank'ın bu alandaki rolünün kritik olduğunu ifade etti.