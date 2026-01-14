Türk fındığına büyük yatırım

ORTARA Yatırım, Türkiye'nin fındık ihracatçılarından RONLY Gıda'yı satın alarak tarım ve gıda odağındaki yatırımlarını güçlendirdi. FORTARA Yatırım'ın Yönetici Ortağı Tuncay Erçel ve Kurucu Ortağı Beran Şahin, bu yatırım ile Türkiye'nin küresel fındık ekosistemindeki konumunu pekiştirmeyi ve RONLY Gıda'nın uluslararası pazarlardaki marka gücü ile rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Erçel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'de, sektörde önemli bir şirketi FORTARA Yatırım bünyesine katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. RONLY Gıda'nın sahip olduğu bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe, küresel büyüme hedeflerimiz açısından son derece kıymetlidir." Beran Şahin ise "Bu yatırım, tarım ve gıda alanında uzun vadeli değer yaratma stratejimizin bir parçasıdır. Paydaşlarımızla birlikte, şirketin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir ve ölçekte büyüyen yapısını daha rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi.