Türk fintech şirketinden dev satın alma

Türk fintech şirketi Dgpays ve global yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited (eşit ortaklıkta bir Konsorsiyum ile), Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen bankalarından Mashreq'in sahip olduğu hızla büyüyen ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını ortaklaşa duyurdu. Mashreq ise önemli bir azınlık hissesini elinde tutmaya devam edeceğini bildirdi. Bu işlem, NEOPAY için yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değeri anlamında olup işlemin nihaileşmesi gerekli düzenleyici onaylara tabi olmaktadır.

Bu satın alma, NEOPAY için Orta Doğu'nun hızla büyüyen dijital ödeme sektöründe varlığını genişletme yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Konsorsiyum'un stratejik desteğiyle NEOPAY, büyüme ivmesini daha da hızlandırmayı ve Dgpays'in ileri teknoloji çözümlerinden faydalanarak yeni hizmetler sunmayı hedefliyor.

NEOPAY, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen ödeme çözümleri sağlayıcısı olarak, üye iş yerleri ve e-ticaret oyuncuları arasında güçlü bir konuma sahip. BAE'de kartlı işlemlerin önümüzdeki beş yıl boyunca çift haneli oranlarla büyüme beklentisi, NEOPAY için önemli fırsatlar sunuyor.

Mashreq bünyesinde stratejik bir birim olarak kurulan NEOPAY, son yıllarda perakende, konaklama, kamu ve e-ticaret gibi kilit sektörlerde çeşitli müşteri kitlesine hizmet vererek önemli bir büyüme kaydetti. NEOPAY'in büyümesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin genç ve dijital okuryazar nüfusu, güçlü GSYİH büyümesi ve hükümetin dijital dönüşümü ve nakitsiz bir ekonomiyi teşvik etmeye yönelik devam eden girişimleriyle şekillenen dinamik ekonomik yapısından güç alıyor.

Dgpays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, "Mashreq ortaklığı ile NEOPAY'in dönüşüm yolculuğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar NEOPAY, BAE'deki dijital ödeme alanında olağanüstü bir büyüme ve inovasyon sergiledi ve bu başarının Orta Doğu'nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz. Dgpays olarak her zaman finansal hizmetlerde dijital dönüşümü, ileri teknoloji ve stratejik ortaklıklarla yönlendirmeyi misyon edindik. Fark yaratan fintech çözümlerimizi NEOPAY'in güçlü platformu ile entegre ederek büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar oluşturmayı, bu yenilikçi çözümleri BAE ve daha geniş GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) pazarındaki kurumsal ve KOBİ segmentlerine sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Arcapita CEO'su Atif A. Abdulmalik, "NEOPAY, Arcapita'nın yalnızca pazar lideri olan değil, aynı zamanda elverişli makroekonomik eğilimlerle güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketleri satın almaya odaklanan yatırım stratejisiyle tamamen uyumlu. NEOPAY; artan GSYİH, teknolojiye hakim genç nüfus ve hükümet tarafından yürütülen dijital dönüşüm girişimleri ile desteklenen BAE'nin dijital ödemelere geçişinden fayda sağlamak için çok iyi bir konumda bulunuyor. Arcapita, NEOPAY'in değer katan hizmetler ve yeni pazarlara genişleyeceği bir sonraki büyüme aşamasını destekleyecektir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Mashreq Grup CEO'su Ahmed Abdelaal, "Bu işlem, NEOPAY'in yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve bölgesel dijital ödeme lideri olarak güçlü büyüme yolculuğuna devam etmesine olanak tanıyor. Dgpays ve Arcapita'nın NEOPAY'in Orta Doğu genelindeki iddialı genişleme planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak doğru uzmanlık ve vizyona sahip olduğuna eminiz. Mashreq, NEOPAY'de önemli bir hisseyi elinde tutmaya devam ederken, şirketin operasyonlarını genişletmesi ve pazar liderliğini pekiştirmesiyle yeni zirvelere ulaşacağını görmekten heyecan duyuyoruz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada ise şu değerlendirmede bulundu: "Dgpays ve Arcapita'nın desteğiyle NEOPAY'in büyüme yolculuğunun bir sonraki aşamasına adım atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. NEOPAY, sürekli yenilik yaparak ve müşterilerimize değer katarak dijital ödemeler sektöründe lider konumunu sağlamlaştırdı. Yeni hissedarlarımızın teknolojik ve finansal desteği, Mashreq'in de devam eden katkılarıyla birlikte, BAE'deki büyümemizi hızlandırmaya ve Orta Doğu genelindeki varlığımızı genişletmeye hazırız. E-ticaret ödemelerini geliştirmeye ve bölgede dijital ödemelerin yaygınlaşmasını teşvik etmeye kararlıyız."

Bu satın alma, Dgpays, Arcapita ve Mashreq arasında stratejik bir uyumu temsil ediyor ve Orta Doğu'da dijital ödemeler sektöründe inovasyon ve büyümeyi destekleme konusundaki ortak kararlılığı vurguluyor.

Goldman Sachs International DIFC Şubesi satıcı tarafa finansal danışmanlık yaparken deNovo Partners, Konsorsiyum'a danışmanlık yapmıştır. Clifford Chance Mashreq'in, Freshfields ise Konsorsiyum'un hukuk danışmanlığını üstlenmiştir. Mashreq'in Yatırım Bankacılığı kolu, taraflar arasındaki işlemin sonuçlandırılmasını sağlamıştır.