Türk firmalarının ikinci adresi

Türkiye ile Cezayir, 23 Mayıs 2006'da dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladı. Farklı alanlarda yapılan bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ile imzaladığı anlaşmada siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda diyaloğun yanı sıra iki tarafın özellikle ekonomi alanındaki iş birliğini de güçlendirme taahhüdü yer aldı. Orta ve küçük ölçekli işletmeler düzeyinde canlanmayı hedefleyen anlaşmayla, iki ülke arasında her yıl üst düzey bir toplantının yapılması da kararlaştırıldı.Cezayir ile Türkiye arasında son 16 yılda ekonomik alanda büyük atılımlar gerçekleşirken, Cezayir'deki en büyük yabancı yatırıma sahip ülke Türkiye oldu. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği verilerine göre, 2000'li yılların başında sayıları 7'yi geçmeyen Cezayir'deki Türk firmalarının sayısı 1.300'ün üzerine çıkarak 30 binden fazla kişiye istihdam imkânı sağlandı.Türkiye'nin demir çelik alanındaki firmalarından Tosyalı Holding, Cezayir'in batı sahilinde yer alan Vahran vilayetinde özel sektör ortaklığında ilk şirketini kurdu. Tosyalı Cezayir şirketi, 2021 yılında 700 milyon dolardan fazla ihracatın ardından 2022 yılında bir milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor. Cezayir'de Relizane'deki endüstri bölgesinde Türkiye-Cezayir ortaklığında kurulan TAYAL SPA ise Afrika kıtasının en büyük tekstil fabrikası olarak faaliyet gösteriyor.Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach da 2018 yılında Türkiye'ye yıllık 5 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı için anlaşmalar yaptı. Ayrıca, Türkiye menşeli Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla Adana'da petrokimya fabrikası inşa ediliyor.Türk müteahhitlik sektörü Cezayir'de 20 milyar dolar tutarında proje gerçekleştirdi. Bu projeler haricinde 10 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmi hedefi var. Cezayir'in, ekonomisini çeşitlendirmek ve özel sektörünü güçlendirmek amaçlanıyor. İki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi önem arz ediyor. Türk iş dünyası, Cezayir ile başta enerji ve madencilik olmak üzere tüm sanayi kollarında iş birliğini önemsiyor. Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ortağı. Türkiye'nin dördüncü büyük doğal gaz tedarikçisi.2019'dan bu yana dış ticaret fazlası verdiğimiz Cezayir, toplamda 2 milyar dolarlık ticaret hacmi rakamına ulaşmış durumda. 2022 Ocak-Ağustos döneminde ulaşılan bu rakam geçtiğimiz yıl 2.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Dış ticaret fazlası da sekiz ayda 882 milyon dolara kadar çıktı. Pandemi öncesi 2018 yılı ise 4.4 milyar dolarla en yüksek yakalanan işlem hacmi olarak tarihe geçti. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri kara ulaşım araçları ve parçaları, demirçelik ürünleri, makine aksam ve parçaları, tekstil ve hazır giyim ürünleri olurken Cezayir'den ithal ürünleri, mineral yakıtlar-yağlar, şeker ve mamulleri ve anorganik kimyasallar.