Türk Hava Yolları yapay zeka yatırımına tedarik zincirinden başladı

Küresel rekabetin en çok etkili olduğu sektörlerin başında ulaştırma ve lojistik geliyor. Türk Hava Yolları'nın yatırım kolu, yapay zeka destekli tedarik platformu Vendorside'a ilk yatırımını yaptı. Türk Hava Yolları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, portföyüne aldığı ilk şirketi kurumsal satın alma ve tedarik süreçlerini yapay zeka altyapısıyla dijitalleştiren Vendorside olduğunu açıkladı. Şirket, yatırım tutarını kamuoyuyla paylaşmadı. Aldığı kaynağı yapay zeka ajan teknolojilerinin geliştirilmesine, ürün altyapısının güçlendirilmesine ve uluslararası pazarlara açılmaya yönlendireceğini duyurdu.

TEK PLATFORMDA

Vendorside, kurumların tedarikçi seçiminden sözleşme yönetimine, fatura işlemlerinden harcama analizine uzanan satın alma süreçlerini tek platform üzerinden yürütmesini sağlıyor. Şirketin ikinci ürünü olan Orchaside ise organizasyonların kendi yapay zeka ajanlarını tasarlayıp kurumsal iş akışlarına entegre etmesine imkân tanıyor.

MALİYET %40 DÜŞÜYOR

Vendorside, bu iki ürünün kurumların yalnızca mevcut işlerini otomatikleştirmekle kalmayıp veriyi işleyen, öngören ve optimize eden sistemler kurmasını sağladığını öne sürüyor. Şirket kendi verileri üzerinden bazı rakamları da paylaşıyor. Buna göre platforma geçen kurumların tedarik maliyetlerinde yüzde 40'a varan düşüş, işlem sürelerinde yüzde 30-50 arasında kısalma ve yapay zeka iş akışlarıyla yüzde 25-40 bandında verimlilik artışı sağlanıyor.

40 MİLYARA ÇIKACAK

Küresel yapay zeka destekli tedarik pazarı 2025 itibarıyla 3.32 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmış durumda. 2035'e kadar 39.2 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Sektörün yıllık yaklaşık yüzde 28 büyüme hızıyla genişlemesi bekleniyor. Bu tablo, satın alma teknolojilerine kurumsal ilginin salt bir trend olmadığını, kalıcı bir dönüşüme işaret ettiğini de gösteriyor.

YATIRIM HIZLANDI

Sektördeki büyük oyuncular da bu alana yatırımlarını hızlandırıyor. IBM geçen yıl tedarik süreçleri için gelişmiş yapay zeka ajanları içeren bir ürün paketi piyasaya sürdü. SAP ile NVIDIA ise tedarik zinciri risk analizini güçlendirmek için stratejik ortaklık kurdu.

REFERANS OLACAĞIZ

Küresel tablo böyleyken Türkiye'den Vendorside'ın girişimi hem zamanlama hem odak noktası itibarıyla dikkat çekiyor. Şirket kurucusu Mehmet Taha Doğruyol, hedeflerini açık biçimde ortaya koyuyor. Doğruyol, "Hedefimiz Türkiye'den çıkan ve procurement- tech ile enterprise AI alanında küresel ölçekte referans gösterilen teknoloji şirketlerinden biri olmak" diyor.