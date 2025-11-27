Türk havacılık tarihinde kritik adım: Uçaklar kısa rotayı seçebilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türk havacılık tarihinde kritik bir adımı hayata geçirdi. Dün geceden itibaren Serbest Rota Hava Sahası (FRA) uygulaması Türk hava sahasında uygulamaya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkanı tanıyan FRA; uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak" dedi. Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların 2019 yılında başlatıldığını belirten Uraloğlu, "Bu süreçte, hava sahası düzenlemelerinden trafik akışının daha emniyetli ve hızlı yönetilebilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirmeye birçok alanda çalışma yaptık. Uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladık" açıklamasında bulundu.

YAKITTA TASARRUF

Uygulama 2025-2026 kış döneminde gece saatlerinde yerel saat ile 23.00-05.00 arasında yürütülecek. 2026- 2027 kış döneminden itibaren ise tam zamanlı hale gelecek. Uraloğlu, "Sistemle hava araçları daha kısa ve verimli rotaları tercih edebilecek. Böylece, uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tüketiminde tasarruf olacak" dedi.



'DAHA DÜŞÜK İRTİFALARDA UYGULANMASININ ÖNÜ AÇILACAK'

BAKAN Uraloğlu, uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limitin Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet- FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak. Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak" değerlendirmesinde bulundu.