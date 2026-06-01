Türk havyarı dünya pazarına açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, eski çağlardan günümüze ulaşan mersin balığının hem doğal stoklarını korumak hem de ticari yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Türkiye'de avcılığı 1997 yılında yasaklanan ve 1998'de CITES kapsamında koruma altına alınan bu tür için yürütülen çalışmalara hız verildi. Mersin balığı popülasyonunu artırmak adına Amasya- Yedikır ve Bolu- Gölköy Su Ürünleri Üretim istasyonları 2021 yılından itibaren etkin şekilde çalıştırılmaya başlandı. Bu tesislerde 2022- 2025 yılları arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki Karaca Mersin Balığı ve Sivri Burun Mersin Balığından yaklaşık 100 bin adet üretildi. Üretilen yavruların bir kısmı özel etiketlerle markalanarak Yeşilırmak, Sakarya Nehri ve Karadeniz'e bırakıldı. Bir bölümü Ar-Ge çalışmalarında değerlendirilmek üzere Araştırma Enstitülerine devredildi. Kalan kısmı ise üretimin yaygınlaştırılması amacıyla özel sektöre ve yatırımcılara kazandırıldı.

7 FARKLI TÜR YETİŞTİRİLİYOR

Mersin balığı yetiştiriciliğinin ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla baraj göllerindeki ağ kafeslerde üretime izin verildi. Elâzığ ve Tunceli'deki Keban Baraj Gölü ile Şanlıurfa'daki Karkamış Baraj Gölü, yüksek kapasiteli üretim faaliyetlerine başarıyla ev sahipliği yapıyor. Bakanlığın yeni türleri destekleme politikası sayesinde Türkiye genelinde onaylı proje kapasitesi yıllık 3 bin 204 tona ulaşan 12 adet aktif tesis bulunuyor. Bu tesislerde toplam 7 farklı tür mersin balığının yetiştiriciliği yapılıyor.