TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret gündemiyle toplanacak

3.11.2025

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi güncel gelişmeler ışığında durum değerlendirmesi yapmak için 4 Kasım'da toplanacak. Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir Komisyon'da maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini ifade etti.

