Türk işçiler sığınaklara alındı

Giriş Tarihi: 25.2.2022

Rusya-Ukrayna savaşı Türk iş dünyasını da teyakkuza geçirdi. Ülkede milyarlarca dolarlık yatırımları bulunan iş insanları, çalışanları için seferber oldu. Kimi sığınağa aldı, kimi güvenli bölgeye çekti kimi de bağlantıyı koparmamak için uydu telefonu ile takipte...