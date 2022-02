Türk işçiler sığınaklara alındı

Ukrayna-Rusya sınırında başlayan savaş, tüm dünyanın gözünü bir anda Karadeniz kıyılarına çevirdi. Türk iş dünyasının Ukrayna'da önemli yatırımları bulunuyor. Başta taahhüt olmak üzere, enerji, gıda, tekstil ve hazır giyim olmak üzere ülke, farklı sektörlerde dev yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede milyarlarca liralık yatırımı bulunan Türk şirketler teyakkuza geçmiş durumda… Türkiye Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, Türk iş insanlarının yatırımlarının şu an savaş olan bölgede olmadığını, daha çok ülkenin batı ve güneyinde yer aldığını belirterek, "Şu an ben çalışanlarımı sığınağa aldırdım. Onların can güvenliğini korumak bizim en büyük önceliğimiz" değerlendirmesini yaptı.Ukrayna'da en çok iş yapan müteahhitlik firmalarının başında Onur Group geliyor. Şirket, başta yol yapımı olmak üzere, enerji, hazır beton ve tarım alanında pek çok projeye imza atmış durumda. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, "Şu anda ülkede bulunan yaklaşık 150 Türk çalışanımız ve bir kısmının aileleri var. Onların can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Hepsini daha güvenli olduğunu düşündüğümüz Lviv 'e topladık" dedi. Ağır kış şartlarından dolayı mart ayında yeni projelerine başlamaya hazırlandıklarını hatırlatan Onur Çetinceviz, şunları kaydetti: "Bundan dolayı çalışan sayımız nispeten daha düşüktü. Onların güvenliğini en üst seviyede sağlamak için Dışişleri Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimiz ile yakın temastayız." Şu anda 2 milyar dolar büyüklüğünde devam etmekte olan işlerinin bulunduğu bilgisini veren Çetinceviz, sürecin yakın takiplerinde olduğunu kaydetti.Ukrayna'nın önde gelen Türk müteahhitlik şirketlerinden biri de Limak İnşaat ... Halen Dnipro şehrinde metro yatırımını sürdürüyor. Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir , şu anda yatırımı devam eden proje kapsamında ülkede bulunanların sayısının aileleriyle beraber 300 kişi civarında olduğunu kaydetti. Çalışanlarının güvende olduğu bilgisini veren Özdemir, "Büyükelçiliğimizle yakın temas halindeyiz" dedi. TURKCELL Grup 'un Ukrayna'daki iştiraki lifecell, yaptığı açıklamada an itibarıyla kurumsal faaliyetlerini ve operasyonlarını kesintisiz devam ettirdiğini bildirdi. lifecell bünyesindeki çalışanları ve Kiev Büyükelçiliği ile irtibatın korunduğunun belirtildiği açıklamada, "Olası gelişmelere karşı çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığını muhafaza altında tutacak tedbiri aldık" denildi.DEFACTO CEO'su İhsan Ateş, Ukrayna'da, Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Kherson, Lyviv şehirlerinde bulunan toplam 13 mağazalarını güvenlik amacıyla geçici süreyle kapattıklarını söyledi. Ülkede toplam 209 çalışanlarının bulunduğunu ve 2 Türk çalışanlarının geçen hafta ülkemize geri dönmesini sağladıklarını söyleyen Ateş, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.UKRAYNA'DA pek çok Türk markasının mağazası var. Ülkede 50 civarında mağazaları olduğunu söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "1.500 çalışanımız var. Mağazalarımız şu anda kapalı. Uzun zamandır süreç yakın takibimizde olduğu için bazı bölgelere ürün sevkiyatını durdurmuştuk" dedi. Maaşları erken ödedikleri bilgisini veren Küçük, "GSM şebekelerinde yaşanacak olası sıkıntılardan etkilenmemek için onlara uydu telefonları aldık" dedi.TÜRK müteahhitlerinin Ukrayna'da üstlendikleri proje sayısı son dönemde artıyordu. 2019'da 7, 2020'de 10, 2021'de ise 34 projenin imzalandığını açıklayan Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Ukrayna'da toplam 3 milyar dolar değerinde yeni aldığımız, başlayan veya başlayacak projelerimiz var. 1972'den bugüne kadar Ukrayna'da üstlendiğimiz proje tutarı da yaklaşık 9 milyar dolar" dedi. Müteahhitlik sektörünün sadece 2021'de Rusya'da ise 11 milyar dolar tutarında 30 proje üstlendiğini kaydeden Eren, şu anda ülkede yapımı devam eden 150 projenin yaklaşık 21 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti.