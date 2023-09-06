Türk kırtasiye devi ABD’ye açılıyor: Temelli’den çıkan defter markası 20 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin önde gelen defter, okul, ofis kırtasiye ürünleri ve promosyon üreticilerinden biri olan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ'nin halka arz sürecinin öncesinde gazetecilerle buluşan Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, Türkiye'de 10 bin civarındaki kırtasiye ürünü satış noktası, zincir marketler ve e-ticaret platformlarında yüzlerce çeşit defterlerinin satıldığını anlattı.





20 ÜLKEYE İHRACAT



Temelli'de 45 dönümlük bir alan üzerine kurulu fabrikalarında üretim yaptıklarını ve toplamda 400 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Şendil, İstanbul'da da bin 500 metrekarelik bir satış ofislerinin bulunduğunu söyledi. Yurtdışında 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Şendil, "Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Kuveyt, Katar bu ülkeler arasında yer alıyor. Geçirdiğimiz son 3-4 yıl yurtdışı için kuluçka dönemi gibi oldu. Pazarlarda kendimizi test ettik, rekabet için fiyatı yakalayabiliyoruz. Tasarım noktasında ve kalitede iyiyiz. Dolayısıyla önümüz açık. Geçirdiğimiz 4 yılda iç pazarda da çok ciddi büyüdük" dedi.



ABD PAZARINA AÇILIYOR



Gıpta'nın önümüzdeki dönem yatırım hedeflerinden de bahseden Şendil, "TOBB'un Şikago'da açmış olduğu ihracata yönelik bir yapılanması var. Burada potansiyeli olan firmalara çok ciddi imkanlar sağlıyorlar. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Halka arzın hemen akabinde 2023 sonu 2024 başı ABD'de kurulacak şirketin altyapısını oluşturmuş olacağız. Orada depo ihtiyaçları olacak, satış kanallarını oluşturacağız. Türkiye'de Gıpta markası ile üretim yapıp bu ülkede satacağız. Amacımız bu ülkedeki zincir marketlere de Gıpta markası ile girmek" diye konuştu.



HALKA ARZDAN GELEN YATIRIMA DÖNÜŞÜCEK



Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar ise ihracatta daha aktif olmak için çalışmaları bulunduğunu kaydederek, "İhracatın toplam hasılatımız içerisindeki payı yüzde 10 civarında. İhracatta daha aktif olmak için de makine fabrikamıza ilaveler yapmayı düşünüyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Balkanları çok fazla ziyaret ediyoruz" dedi.



Halka arza güçlü bir mali yapı ile gittiklerini söyleyen Pınar, "Finansal borçluluk durumunda artıdayız, 103 milyon TL artıda şirketimiz. Halka arzdan gelecek finansmanın yüzde 30-35'i işletme sermayesi olacak Ayrıca fabrikamızın çatısına bir GES kuracağız ve buradan da gelir elde edeceğiz. Ayrıca fabrika kapasitemiz genişletilecek" diye konuştu.



6-7-8 EYLÜLDE TALEP TOPLAYACAK



6-7-8 Eylül tarihlerinde talep toplayacak olan Gıpta AŞ'nin lot fiyatı 20.90 TL olacak. Birçok bankadan halka arza katılım sağlanabileceği gibi dağıtılacak pay 40 milyon lot olarak belirlendi.



836 milyon TL halka arz büyüklüğü bulunan Gıpta'nın halka arz fonunun yüzde 35-40'ı yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasında, yüzde 40-45'i işletme sermayesi finansmanı ve yüzde 25-30'u ise finansal borç ödemelerinde kullanılacak.