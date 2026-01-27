Türk Lirası’nda ’carry trade’ fırsatı! Üç büyük banka yüksek kâr bekliyor

Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine carry trade fırsatlarını kollamaya devam ediyor.

Dolar karşılığında gelişmekte olan piyasaların para birimlerinden satın alan yatırımcılar 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Sekiz gelişen ülkenin para birimi yılın ilk döneminde yaklaşık yüzde 1,3 getiri sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland' politikalarının doları zayıflatması, carry işlemcilerinin risk iştahını artırdı. Uluslararası 3 büyük banka Türk Lirası başta olmak üzere carry trade fırsatı olan para birimlerini açıkladı.

TÜRK LİRASINDA YÜKSEK KAR FIRSATI

Morgan Stanley'in gelişen piyasa stratejisi başkanı James Lord, para politikasının sıkı olduğu ve merkez bankalarının güvenilir kabul edildiği ülkelerin carry işlemleri için en uygun pazarlar olduğunu vurguladı.

James Lord, "Carry işlemleri için, para politikasının sıkı olduğu ve merkez bankalarının güvenilir olduğu ülkelere bakıyoruz" dedi.

Lord'un bu yıl tercih ettiği para birimlerinin başında Türk Lirası, Brezilya reali ve Çek korunası geliyor.

Citigroup stratejistleri de benzer şekilde TL'yi yatırımcılar için tercih edilen para birimleri arasında sayıyor.

Bank of America (BofA) stratejisti Alex Cohen de carry trade performansının büyük ölçüde piyasa volatilitesine bağlı olduğunu vurguluyor. Cohen'e göre volatilitenin düşük kalması, stratejinin güçlü yönünü korumasına yardımcı olurken, olası jeopolitik riskler ve piyasa dalgalanmaları yatırımcılar için risk faktörleri olmaya devam ediyor.

Analistler carry trade'te rekor seviyelerin yeniden görülmesi için doların zayıf seyrini sürdürmesi ve gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki dalgalanmanın sınırlı kalması gerektiğini belirtiyor.