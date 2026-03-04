Türk Lirası’nın döviz kurlarına karşı değeri Şubat’ta yükseldi

TCMB raporuna göre Türkiye'deki TÜFE artışı endeksi yukarı yönlü desteklerken, dünya TÜFE sepeti ve nominal kur sepetindeki değişimler REK üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (REK) NEDİR?

Reel efektif döviz kuru (REK), Türk lirasının ticaret yapılan ülkelerin para birimleri karşısındaki ortalama değerini, enflasyon farklarını da hesaba katarak gösteren bir göstergedir.

REK'in yükselmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, düşmesi ise Türk lirasının reel olarak değer kaybettiğini gösterir.