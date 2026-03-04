Türk Lirası’nın döviz kurlarına karşı değeri Şubat’ta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Gelişmeleri" bültenini yayımladı. TÜFE bazlı REK endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 1,02 puan artarak 103,17 olarak gerçekleşti. Böylelikle Türk Lirası'nın değeri 2026'nın ikinci ayında da yükselmeye devam etti.
Yi-ÜFE bazlı REK endeksi de aynı dönemde 0,20 puan artış kaydederek 100,06'ya yükseldi.
REK endeksindeki artışta, tüketici fiyatlarındaki yükselişin nominal kur artışının üzerinde gerçekleşmesi belirleyici oldu. Verilere göre, Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,10, Euro ise yüzde 2,02 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE aylık bazda yüzde 2,96, Yi-ÜFE ise yüzde 2,43 artış gösterdi.
TCMB raporuna göre Türkiye'deki TÜFE artışı endeksi yukarı yönlü desteklerken, dünya TÜFE sepeti ve nominal kur sepetindeki değişimler REK üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU (REK) NEDİR?
Reel efektif döviz kuru (REK), Türk lirasının ticaret yapılan ülkelerin para birimleri karşısındaki ortalama değerini, enflasyon farklarını da hesaba katarak gösteren bir göstergedir.
REK'in yükselmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, düşmesi ise Türk lirasının reel olarak değer kaybettiğini gösterir.