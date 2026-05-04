Türk lirasıyla dış ticaret yüzde 12,9 arttı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. Bu tutar en yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalışla 24 milyar 730 milyon lira oldu. İthalat ise ilk ayda yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 255 milyon lira olarak belirlendi.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,9 azalışla 27 milyar 755 milyon liraya gerilerken ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 867 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 120 milyar 622 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artışla 31 milyar 459 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 15,1 yükseldi. Söz konusu ayda 110 milyar 190 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 141 milyar 649 milyon lira oldu.

TÜRK LİRASIYLA İHRACAT GEÇEN AY YILLIK BAZDA YÜZDE 56,6 ARTTI

Türk lirasıyla ihracatta nisan ayındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu ayda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 10,6 yükselişle 107 milyar 514 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 145 milyar 568 milyon lira olarak hesaplandı.

Böylece bu yılın ocak-nisan döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 yükselişle 109 milyar 758 milyon liradan 121 milyar 998 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 347 milyar 297 milyon liradan yüzde 13,5 artışla 394 milyar 96 milyon liraya ulaştı.

2026'nın 4 ayında dış ticaret de 457 milyar 55 milyon liradan yüzde 12,9 artışla 516 milyar 94 milyon liraya çıktı.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-nisan dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (Milyon TL):

Yıllar İhracat İthalat Hacim Ocak-Nisan 2025 109.758 347.297 457.055 Ocak-Nisan 2026 121.998 394.096 516.094

Haber Girişi Sevde Demir - Editör