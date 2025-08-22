Türk müteahhitler dünya ikincisi oldu

ULUSLARARASI inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan ENR (Engineering News Record) Dergisi'nin hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi' sonuçları yayımlandı. Türkiye, 45 firma ile listede ikinciliğini korudu. Listenin ilk sırasında 76 firmayla Çin, üçüncü sırasında ise 42 firmayla ABD yer alıyor. Türk firmalarının listede yükselişi de dikkat çekiyor. İlk 50 firma arasında 2 Türk firması, ilk 100 firma arasında ise 8 Türk firması yer alırken, enerji alt sektörü listesinde bir Türk firması da ilk 10'a girmeyi başardı. Geçen yıl açıklanan listede ilk 50 arasında 1, ilk 100 arasında 6 Türk firması bulunuyordu. Bu sonuç, Türkiye'nin küresel inşaat piyasasında gücünü ve rekabetçiliğini sürdürdüğünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, sektörün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.