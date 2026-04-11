Türk ordusu için o ilde üretilecek, gücüne güç katacak! Bakan Uraloğlu stratejik hamleyi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu alanında savunma kapasitesini artıracak yeni bir üretim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere yeni nesil sarnıç vagonları üretilecek.
DEMİRYOLLARI SAVUNMADA KRİTİK ROL OYNUYOR
Bakan Uraloğlu, demiryollarının stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Demiryolları savunma açısından stratejik bir unsurdur. Bu anlayışla hareket ederek demiryollarında milli savunmanın gücüne güç katacak her türlü çalışmaya Bakanlık olarak destek veriyoruz."
41 YENİ VAGON ÜRETİLECEK
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. tarafından üretimi sürdürülen ZACENS tipi sarnıç vagonlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sürecin detaylarını şu sözlerle anlattı:
"Ülkemizin milli savunmasına yerli vagon desteğimiz devam ediyor. Ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz. Böylelikle daha önce teslim ettiğimiz 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunmuş olacağız."
"SAVUNMA VE ULAŞTIRMANIN KOORDİNASYONUNUN GÖSTERGESİ"
TÜRASAŞ'ın yalnızca sivil taşımacılık değil, savunma sanayisine yönelik projelerde de aktif rol aldığını vurgulayan Uraloğlu, üretimin önemini şu sözlerle değerlendirdi:
"Söz konusu üretim, savunma sanayiimiz ile ulaştırma sektörünün koordineli çalışmasının önemli bir göstergesidir. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde tasarımından üretimine yerli ve millî imkânlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda üreteceğimiz vagonlarımız, ordumuzun enerji kaynaklarının güvenli taşınmasında kritik rol üstlenecek, lojistik gücü artacak."