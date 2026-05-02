Türk savunması dünya sahnesine çıkıyor

Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026
, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçları en yeni donanım ve yetenekleriyle dünya sahnesine çıkacak. 120'den fazla ülkeden 1.700'ün üzerinde firmanın katılması beklenen fuarı 200 bini aşkın kişi ziyaret edecek. Kara, hava, deniz, uzay ve siber güvenlik alanlarında 300'ün üzerinde yeni ürünün tanıtılacağı fuarda 164 imza töreni düzenlenmesi planlanıyor.
KATILIMCILAR TEST EDECEK
Bu yıl fuar ilklere sahne olacak. Katılımcılar FPV Drone, UGV ve Rover Mücadeleleri ile savunma teknolojilerinde gerçek operasyon dinamikleri deneyimlenebilecek. Bu yeni konsept, katılımcılara yalnızca izleme değil, geleceğin savaş alanlarında kritik rol oynayacak sistemleri yakından test etme ve mühendislik kabiliyetlerini sergileme imkânı veriyor. Deniz ve Açık Alan Sergi Bölümü, tam ölçekli platformların canlı gösterimleri için yeniden tasarlandı. Baykar
'ın geliştirdiği Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkacak. Aselsan
, Mavi Vatan konseptine yönelik yeni vurucu güç sistemlerini fuarda ilk kez sergileyecek. Ayrıca Çelik Kubbe
'nin yeni yetenekleri tanıtılacak ve hava taarruzuna yönelik yeni nesil sistemler kamuoyuyla paylaşılacak. ROKETSAN
ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan Alka-Kaplan HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) Platformu, geçen sürede kazandırılan ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'ya gelecek.