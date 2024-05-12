Türk sermayesinde tersine göç başladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding, ilk yatırımını 200 milyon TL ile tarım sektörüne yaptı. Bu yatırım sermayesinin yüzde 70'i ise tasarrufu yurt dışında bulunan iş insanlarından sağlandı. lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, "Amacımız yurt dışına nakit sermayesini taşıyanları ikna etmek. 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık değere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.