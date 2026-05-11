Türk silahlarına yatırım yapma dönemi başlıyor

Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.05.2026

SİHA’ya, zırhlı bir araca ya da bir silah sistemine yatırım yapma dönemi başlıyor. Şu anda sayısı 30’u aşan firma fon çıkarma görüşmeleri yapıyor. Yatırımcılar Türkiye’de ilk kez ‘silaha’ yatırım yapma şansına kavuşacak

Yakında Türk yatırımcısı için bir ilk yaşanacak. İlk defa savunma sanayi ve havacılık firmalarına ve bu alanda geliştirilen yeni ürünlere yatırım yapabilme fırsatı Türkiye'deki bireysel ve kurumsal yatırımcı için bir alternatif olarak sunulacak. Yani bir SİHA'ya ya da zırhlı araca veya silah sistemine para yatırılabilecek. Şu anda alanında uzman finans kuruluşları ile savunma sanayi firmaları arasında sıcak görüşmeler var. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) üzerinden Türkiye'de hem yazılım hem de silah sistemleri yatırımlarının finansmanını sağlama konusunda görüşmeler yürütülüyor. SAHA 2026 fuarı kapsamında SABAH'ın görüştüğü irili ufaklı firmalar yeni yatırımları için ya da kapasite artırımları konusunda GSYF'ler ile görüştüklerini belirtti. Şu ana kadar halka arz yolunda giden bazı firmalar vardı. Ancak halka arz dışında artık GSYF üzerinden finansman için görüşmeler yürütülüyor. Bu yıl içinde tamamlanması yüksek olasılıkta olan projeler sayesinde 2026 yılı ilk kez 'silaha' yatırım yapma şansının yolunu açacak.

25 FİRMA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
SABAH'ın sorularını yanıtlayan bir finans kurumunun üst düzey yöneticisi, "Bizim şu anda görüştüğümüz 25'e yakın firma var. Yeni yatırımlarını veya bir ürün için yeni bir fabrika kurmak isteyen firmalarla görüşüyoruz. Hem yazılım hem de donanım tarafında. Büyük firmalar da var orta büyüklükte firmalar da var. Ekonomi yönetimi de zaten bu alanı işaret etti. Savunma ve havacılık alanındaki firmaların gelişmesi için bankaların bu firmalara finansmana erişimi kolaylaştırmasını istiyor. Çünkü bu firmalar sivil tarafta da katma değerli ürünler üreten firmalar haline geliyorlar" dedi.

2 YILDA 20 MİLYAR $'LIK İMZA
Savunma sanayisinde 3 bin 500 firmaya ulaşan Türkiye, sürekli yeni projeler üretiyor. Türkiye'nin savunma sanayisi cirosu 20 milyar dolar dolayında. Çalışan başına sektör cirosu da 2023'te 160 bin dolar düzeyinde seyrederken, son dönemde ihracat ve ürün teslimlerinin de artmasıyla 200 bin dolara dayandı. Sadece son 2 yılda savunma sanayi şirketleri 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Türkiye'de halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 546 GSYF var. Bu fonların büyüklüğü şu anda 1.5 milyar dolara yakın durumda. En çok yatırımı ise oyun sektörü, yapay zekâ teknolojileri ve fintek'ler alıyor.

