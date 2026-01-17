Türk şirketinden Suriye’ye 190 milyon dolarlık dev yatırım

Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türk denizcilik şirketi Kuzey Star arasında 190 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Hatay'a 100 kilometre mesafedeki Tartus Limanı'na tersane kurulmasını içeren anlaşma, 30 yıl süreyle geçerli olacak. Yüzde 95'i Suriyeli olmak üzere 5 bin 200 kişiye istihdam edecek olan proje, 8 Aralık 2024 Devrimi'nden sonra kurulan dost ve kardeş Suriye hükümetiyle bir Türk özel şirket arasındaki en stratejik anlaşmalardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da imza töreninin ardından şirket yetkilileriyle bir araya geldi. Suriye Limanlar ve Gümrükler Genel Otoritesi, ülkeye uluslararası standartlara uygun bir gemi inşa sanayisi kazandırmak amacıyla Türk şirketi Denizcilik Sanayi ve Ticaret ile stratejik bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma, Suriye'nin henüz toparlanmaya başlayan ekonomisi için de bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Otorite Başkanı Kuteyba Ahmed Bedevi ile Türk şirketinin temsilcileri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle Tartus Limanı'nda entegre bir tersane kurulacak. Anlaşma tersanenin inşası, donatımı, işletilmesi ve yönetiminin yatırımcı tarafından üstlenilmesini, gemi inşa, onarım ve bakım faaliyetlerinin en güncel uluslararası teknik ve mühendislik standartlarına uygun biçimde yürütülmesini kapsıyor.

30 YIL İŞLETECEK

Sözleşmeye göre yatırım süresi imza tarihinden itibaren 30 yıl olacak. Türk şirket, Limanlar ve Gümrükler Genel Otoritesi'ne herhangi bir mali yük getirmeksizin, rıhtımlar, ekipmanlar, depolar ve operasyonel tesisler için ilk 5 yıl içerisinde en az 190 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Anlaşmada ayrıca, Suriye donanmasını desteklemek ve kamu maliyetlerini hafifletmek amacıyla, Suriye hükümetine ait gemilerin inşası, onarımı veya bakımında vergi öncesi toplam fatura üzerinden yüzde 20 özel indirim uygulanması kararlaştırıldı. Anlaşma sayesinde, yüzde 95'i Suriyeli olmak üzere en az bin 700 kişiye doğrudan, 3 bin 500 kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlanacağı öngörülüyor. Türk şirket tarafından personel eğitimi ile sektörün teknik ve teknolojik bilgi birikiminin Suriye'ye aktarılması da hedefleniyor. Projenin nihai amacı Suriye limanlarının işlevselliğini artırıp ülkenin bölgesel denizcilikteki konumunu güçlendirmek ve yeni yatırımların önünü açmak.