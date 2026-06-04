Türk sukuk’u Viyana Borsası’nda

Ziraat Katılım, tarafından uluslararası yatırımcılara yönelik oluşturulan 1.5 milyar dolar tavan tutarlı Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yapılan sukuk ihraçları, küresel piyasalarda yatırımcılarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, yurtdışından uygun maliyetlerle temin edilen 3 yıl vadeli, toplam 150 milyon dolar tutarındaki 2 sukuk ihracı, Viyana Borsası'nda kote edilerek uluslararası piyasalarda işleme açıldı. Söz konusu işlem, Viyana Borsası'nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı oldu. Viyana Borsası tarafından Ziraat Katılım adına organize edilen "Wiener Börse Gong Çalma Töreni" uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Bir İslami finansal enstrümanı Viyana Borsası yatırımcılarına sunmuş olduk. Bir ilk olması açısından hem bizim hem borsa için tarihi öneme sahip" diye konuştu. Özdemir, Avrupa'da ciddi bir Müslüman nüfusun yaşadığını, onların da bu tür yatırımlara ve enstrümanlara ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bu anlamda Viyana Borsası'nın bu sukuk ihracına katkıda bulunması, bize paydaşlık etmesi Avrupa'daki İslami bankacılığın gelişmesine önemli bir hizmet olmuş oldu" dedi. Viyana Borsası Üst Yöneticisi (CEO) Christoph Boschan da "Bu gelişme, birçok refinansmana imkân sağlayacak" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!