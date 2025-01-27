Türk tahviline hücum

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ile birlikte elde edilen kazanımlarla Türkiye bir kez daha gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için ana durak oldu. Mayıs 2023'ten 2024 sonuna kadar 53.5 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın swap hariç net döviz rezervi ise -60.5 milyar dolardan 115 milyar dolarlık artışla 55.1 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin risk priminin (CDS) 703'ten 269'a gerilemesi dış borçlanmanın faiz yükünü önümüzdeki 5 yılda 7 milyar dolar azalttı.Mayıs 2023 ile 2024 arasında yaşanan bu olumlu gelişmeler, 2025'in ilk üç haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk üç haftasında swap kaynaklı yabancı girişi 5.6 milyar dolar olurken, portföy kanalıyla giriş ise 2 milyar dolar oldu. İlk üç haftada swap hariç net rezervler ise 15.6 milyar dolar arttı. Merkez Bankası verilerine göre 17 Ocak 2025 itibarıyla brüt rezervler 163.3 milyar dolara, net rezervler 71.5 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 59.4 milyar dolara çıktı. Yabancılar 10-17 Ocak haftasında 1 milyar 239 milyon dolarla 2 ayın en yüksek tahvil alımını gerçekleştirdi. 27 Aralık-17 Ocak arasındaki 3 haftada 1 milyar 887 milyon dolarlık net alım yapıldı. Merkez Bankası verilerine göre tahvil piyasasındaki payı, 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 10'u geçti. Söz konusu oran 2022'de yüzde 1'e kadar gerilemişti. Yabancıların tahvildeki payı 2018 öncesinde yüzde 25 seviyesinde bulunuyordu.2024'te 20 puan gerileyen enflasyonda düşüşün bu yıl da devam edeceği beklentisi ve Merkez Bankası'nın son iki ayda gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimi, tahvil piyasasına yansıdı. 24 Aralık'ta yüzde 43.4 olan 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 38.2'ye inerken, 5 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 35.2'ten 29.95'e geriledi. 10 yıllık tahvilde ise faiz yüzde 30.5'ten 26.7'ye gerileyerek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.