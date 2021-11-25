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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Türk Telekom 10 kat yüksek hıza ulaştı

Türk Telekom 10 kat yüksek hıza ulaştı
Türk Telekom, Ankara İnovasyon Merkezi'nde Nokia iş birliği ile yaptığı denemede mevcut GPON teknolojisinin yaklaşık 10 katı hızlara kadar çıkarak Türkiye'de ilk kez "25G PON" teknolojisini test etti. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia ile test ettikleri "25G PON"un geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaştığını belirterek, "Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29,1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak" dedi. Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan da yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının önemine dikkat çekti.
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Türk Telekom 10 kat yüksek hıza ulaştı
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