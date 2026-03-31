Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Herkes için 5G deneyimini sunmaya hazırız

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Törene, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun dijital sütunlarını 5G ile inşa ettiklerini belirtti.

Şahin, "Milli Teknoloji Hamlesi" rehberliğinde, sadece hızı değil, üretimi, kalkınmayı ve geleceği yerli imkanlarla inşa edecekleri yeni bir çağ başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bugün özellikle vurguladığı üzere, sağlıktan siber güvenliğe, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda şimdiye kadar ilklere imza attık. Yarın da 5G'nin sunduğu imkanlarla, hayatın her alanında dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61'ini fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımız ve 5G'de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için 5G deneyimini sunmaya hazırız. Bugün bizleri bu tarihi anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturan, vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum."