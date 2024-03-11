Türk Telekom karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %45 azaltmayı, 2050’de de Net Sıfır’a ulaşmayı hedefliyor

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda öncü adımlar atıyor, gelecek nesillere yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle iklim riski yönetimine katkı sağlayan proje ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ve Yönetim Kurulumuzun destekleriyle; 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak Türkiye'yi geleceğe taşıyan çalışmalara imza atan Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına somut adımlar atmaya devam ediyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom olarak sürdürülebilirlik en önemli odak konularımızın başında geliyor. Sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için önemli adımlar atıyoruz. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ile 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten %45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, Türk Telekom olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yakın zamanda küresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak "Bilim Temelli Hedefler Girişimi"ne (SBTi) dahil olup taahhüdünü yineleyecek olan Türk Telekom'un bu adımı; sürdürülebilirlik taahhütlerini pekiştirirken, geleceğe yönelik stratejilerinin bilimsel temellere dayandığına işaret ediyor.