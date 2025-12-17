Türk Telekom küresel çevre liderleri arasında

2011'de çevre raporlama platformu CDP'ye raporlama yapan ve 2024'teki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaşan Türk Telekom, "A" notunu korumanın yanı sıra ilk defa katıldığı Su Programı'nda "A-" skoruna erişip, bu yıl da küresel çevresel liderler ligindeki yerini güçlendirdi. Şirket, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ile 2020 baz yılından bu yana, tüm yıllar için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerinde grup seviyesinde emisyon hesaplamalarını tamamlayarak, doğruluk ve tutarlılığı artıran metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak gördüklerini belirtti.