Türk Telekom tatili eğlenceye dönüştürüyor

TÜRK Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarıyıl tatili kapsamında öğrencilere yönelik atölye, sinema ve buz pisti etkinlikleri hazırladı. Karnelerini alan öğrenciler için hazırlanan program kapsamında, 20 Ocak-1 Şubat'ta AKM açık hava sahnesi alanında ücretsiz buz pisti etkinlikleri yapılacak. 11.00-18.00 saatlerindeki seanslarla düzenlenecek buz pisti etkinliklerine ek olarak, 1 Şubat'a kadar 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde çocuk atölyeleri gerçekleştirilecek. 1 Şubat'ta "Güldüy Güldüy Çocuk" gösterisi sahnelenecek, ekibin oyuncuları Lounge Alanı'nda çocuklarla bir araya gelecek.