Türk Telekom’da sınırsız mobil internet dönemi

TÜRK Telekom, 1 Nisan'da başlayacak 5G dönemi öncesi mobilde sunduğu "Yeni Nesil Tarifeler" ile sınırsız internet deneyimini müşterileriyle buluşturuyor. 850 liradan başlayan fiyatlarla 50 GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internetten her yöne sınırsız internete kadar farklı seçeneklerin bulunduğu tarifeler, sınırsız konuşma ve mesajlaşma imkânı içeriyor. Müşterilere kampanya kapsamında, kendi tercihlerine göre Apple Store, Google Play veya Amazon.com.tr'de kullanabilecekleri 500 lira tutarında hediye çeki sağlanıyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "5G'den sınır tanımadan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için Yeni Nesil Tarifeleri hayata geçiriyoruz ve bir ilk olarak 'Sınırsız Mobil İnternet' devrini başlatıyoruz" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!