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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet

Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet
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TÜRK Telekom, 5G altyapısıyla hayata geçirdiği yeni nesil taşınabilir internet çözümü "TurboBox Go" ile yüksek 5G hızını istenilen her yere taşıma imkânı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5G altyapısı ile Türk Telekom, bu alandaki ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un yeni nesil taşınabilir internet çözümü TurboBox Go sayesinde müşteriler, 5G internet özgürlüğünü şarj edilebilir dahili bataryalı modemleriyle diledikleri her noktada yaşayabiliyor. Müşteriler kampüs, kafe, seyahat rotaları veya tatil beldeleri fark etmeksizin, kendi mobilite gereksinimlerine uygun 500 GB'a varan tarife alternatifleriyle kesintisiz bağlantı kurabiliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet
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