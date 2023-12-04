Türk Telekom’dan dijital resim sergisi

Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür- sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), herkes için erişilebilir bir sergi deneyimi sunuyor.Türk Telekom açıklamasına göre, Şirketin görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan 'Tablolar Konuşuyor' bölümündeki resimler, yepyeni bir koleksiyon ve farklı bir konseptle tasarlandı. Bu kapsamda uygulamada da yer alan, "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açıldı.Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Bugün de görme engellilerin sesli kitaplara ulaşabildiği, ayrıca içerisinde ilaç barkodu okuma, para tanıma gibi uygulamaları da yer alan Telefon Kütüphanesi projemizin 'Tablolar Konuşuyor' bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi'nden seçkin eserleri ekledi" dedi.