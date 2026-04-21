Türk Telekom’dan engelleri aşan etkinlik

TÜRK Telekom'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) işbirliğiyle sürdürdüğü 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında, "Ebedi Barış" oyunu görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı. Görme engelli sanatseverler, mekan, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğeleri, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla detayları kaçırmadan takip edebiliyor. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "5G'yi sadece bir teknoloji değil, endüstriden sanata, eğitimden sağlığa kadar geniş bir ekosistemde dönüşüm sağlayan bir kaldıraç olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.