Türk Telekom’dan engellilere özel erişim

Türk Telekom, "Türkiye'ye Değer" programı kapsamında geliştirdiği erişilebilirlik projeleriyle engelli bireylerin bilgiye, kültüre, eğitime ve günlük yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüttüğü projeleri kamuoyu ile paylaştı. Türk Telekom, kültür-sanatta erişim, dijital içeriklere ulaşım ve eğitim desteği gibi farklı alanlarda geliştirdiği uygulamalarla görme ve işitme engeli bulunan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olan şirket, "Sesli Adımlar" uygulamasıyla AKM içinde bağımsız yön bulma imkânı sağlarken, "Erişilebilir Tiyatro" projesiyle Devlet Tiyatroları oyunlarında üst yazı, sesli betimleme ve sahne turu erişimi sunuyor.

DİJİTAL ERİŞİM VE EĞİTİM

Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" projesi, geniş kategorilerde sesli kitaplar, betimlemeli sanat eserleri, güncel haberler, para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleriyle görme engelli bireylerin günlük yaşamında bilgiye ulaşımını kolaylaştırıyor. "Kitaplara Ses" uygulaması, gönüllülerin seslendirdiği kitapların daha fazla kişiye ulaşmasına imkân veriyor. Eğitim alanında sürdürülen "Günışığı" projesindeki TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf ortamındaki ders içeriklerine daha net erişmesine destek oluyor. EyeSense ve Erişilebilir Yaşam uygulamaları ise fotoğraf çekme, nesne ve renk tanıma, metin seslendirme, para tanıma ve acil durum butonu gibi işlevlerle günlük hayata yönelik çözüm sunuyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojinin bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı engelleri azaltan bir araç olarak ele alındığını belirterek, şirketin erişilebilirlik projelerini uzun vadeli strateji kapsamında değerlendirdiğini ifade etti. Şahin, projelerin farklı engel gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edeceğini, bilgiye erişimde sınırlamalarla karşılaşan bireylerin toplumsal yaşama katılımının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.