Türk Telekom’dan İşyerlerine sınırsız kolaylık

Tekno İşyerim Kampanyası ile fiber güçlü limitsiz internete ek olarak e-ticaret paketinden, online muhasebe programına, statik IP'den, antivirüs yazılımına kadar dijital dönüşüm çözümleri Türk Telekom'da sunuluyor. Mevcut İşte internet müşterilerinin yararlanabileceği limitsiz internete ek olarak sunulan tekno paketler de birçok fırsatlar yer alıyor. Wix Premium Paketinin içeriği her türlü alanda hizmet veren girişimci, serbest çalışan ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Bu pakette 2GB barındırma alanı, yaklaşık değeri 70 TL olan 1 yıllık alan adı, bine yakın önceden geliştirilmiş web site teması, e-ticaret, restoran, otel, spor salonlarına rezervasyon alt yapısı, 75 dolar değerinde Google Reklam kredisi, üst düzey hostingi gibi hizmetler bir arada sunuluyor.Wix Standart Premium Paketi ile işletmenize online imaj kazandırabilir, portfolyo, hizmet, ürünlerinizi sergileyebilir ve markanızı tanıtabilirsiniz. WiX Temel İşletme Premium Paketi ile online rezervasyon verebilir, online satış yapabilir ve güvenli ödeme alabilirsiniz. Bu pakette ilk pakete ek olarak 20 GB barındırma alanı ve e-ticaret için gerekli bütün altyapı olanağı sunuluyor.